Featured

Carportbrand: Fünf Menschen atmen bei Tierrettung gefährlichen Rauch ein

Salzhausen - Bei einem Feuer in der Straße Mühlenblick sind am Freitagmittag erlitten fünf Menschen eine Rauchvergiftung. Eine Person musste ins Krankenhaus. Zunächst war in einem Carport ein VW Tiguan in Brand geraten. Der Besitzer konnte den Wagen noch halb aus dem Carport fahren, bevor er sich in Sicherheit bringen musste.

Dann versuchten mehrere Personen zwei Katzen und ein Kaninchen aus der an die Brandstelle grenzende Wohnung zu holen. Dabei atmeten sie Rauch ein. Die Tiere wurden gerettet.

Das Feuer selbst, das sich bereits vom Carport aus in den Hauswirtschaftsraum des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet hatte, war schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute der an dem Einsatz beteiligten Wehren Salzhausen, Gödenstorf/Oelstorf und Eyendorf kontrollierten den Brandort noch mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester und belüfteten das Gebäude.

Jetzt ermittelt die Polizei. Vermutlich hat ein technischer Defekt an dem Dieselfahrzeug den Brand ausgelöst. zv