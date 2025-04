Featured

Darum musste die Fliegerbombe im Harburger Hafen gesprengt werden

Heimfeld - Vor diesen Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg haben Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes höchsten Respekt. Es handelt sich um Blindgänger, die mit einem der berüchtigten Langzeitzünder ausgestattet sind. Genau so eine wurde am Mittwoch im Harburger Hafen auf dem Gelände der Raffinier Holborn gefunden. Die Entscheidung: der Blindgänger, der in zehn Metern Tiefe bei gezielten Sucharbeiten entdeckt wurde, wird an Ort und Stelle gesprengt.

Der Grund ist der Zündmechanismus. Es handelt sich um einen gespannten Schlagbolzen, der von einen Plättchen aus Zelluloid gehalten wird. Beim Abwurf der Bombe sorgt ein Mechanismus dafür, dass eine ebenfalls im Zünder Serbaute Glaskapsel mit Lauge zerdrückt wird. Die Lauge läuft aus. Je nach ihrer Intensität dauert es bis zu mehreren Stunden, bis das Zelluloid zerfressen ist und den Zünder freigibt.

Die Bomben wurde abgeworfen, um Löschversuche und Rettungsarbeiten nach Fliegerangriffen zu stören oder um zusätzliche Verunsicherung und Opfer zu schaffen.

Das Problem für die Kampfmittelräumer: sie wissen nicht, ob der Zünder bereits ausgelöst hat oder ob das Zelluloid bereits beschädigt ist. Zudem können kleinste Bewegungen den Zündvorgang auslösen oder einen unterbrochenen Zündvorgang wieder in Gang setzen.

Im aktuellen Fall musste ein Taucher des Kampfmittelräumdienstes unter erheblicher Eigengefährdung hinab und befestigte eine Sprengladung an der unter dem Grundwasserspiegel liegende 250-Pfund schwere, englische Sprengbombe. Um 18:00 Uhr erfolgte die erfolgreiche Sprengung der Bombe.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde im Abstand von 300 Metern um die Fundstelle herum ein Sperrradius festgelegt, der Warnradius betrug 1000 Meter. Anwohner waren nicht betroffen. Die Feuerwehr war insgesamt mit etwa 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr rund vier Stunden im Einsatz. zv