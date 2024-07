Featured

Defekt an der Hinterachse: Neustes Fahrzeug der FF Francop außer Dienst

Francop - Seit Juli vergangenen Jahres wurde die neuste Generation des Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 an die Freiwilligen Feuerwehren ausgeliefert. Eines bekam die FF Francop. Jetzt musste das Fahrzeug außer Dienst genommen werden.

Grund ist ein Problem an der Federung der Hinterachse. Dort sind Federn gebrochen. In ganz Hamburg sind bislang fünf Fahrzeuge von fünf Wehren betroffen. Alle wurden aus dem Dienst genommen. Sie werden repariert. Die Wehren seien, so hieß es von der Feuerwehr, weiter "uneingeschränkt einsatzbereit". Alle Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg haben mindestens zwei Fahrzeuge.

Wann der Schaden behoben ist, konnte zunächst nicht gesagt werden. zv

