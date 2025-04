Featured

Drei "Dummies": Keine Chance auf Beute - aber Festnahme

Harburg - Da waren drei kleine "Dummies" am Werk. Sie zertrümmerten am Sonntagabend an der Bremer Straße eine Scheibe im Eingang der ehemaligen Landeszentralbank. Doch die ist bereits seit 2002 geschlossen. Das Gebäude steht leer. Dafür wurde die Tat bemerkt.

Die Polizei rückte an. Die drei "Einbrecher", 14-Jährige", saßen in der Falle. Kurz darauf wurden sie von Beamten rausgeführt. Die Polizei sprach von einer möglicherweise "erlebnisorientierten Tat". Die hat, weil die Jugendlichen mit 14 gerade strafmündig geworden sein, Folgen. Gegen sie wurden Verfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet, die nach dem Jugendstrafrecht bewertet werden.

Außerdem dürfte es noch häuslichen Ärger geben. Die Knirpse mussten bei der Polizei von ihren Eltern abgeholt worden. zv