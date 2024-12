Featured

Wieder Kameras am Harburger Ring: Videoüberwachung soll Silvester-Krawalle verhindern

Harburg – Sie sind wieder da: Am Harburger Ring wurden wieder die drei Überwachungskameras aufgebaut. Wenige Tage vor dem Jahreswechsel wurden die drei hochmodernen Kameramasten von der Polizei an drei neuralgischen Punkten in Position gebracht. Videoüberwachung soll über Silvester dabei helfen, Ausschreitungen im Bereich Harburger Ring zu verhindern.

Eine Kamera steht am Harburger Ring, Ecke Neue Straße, eine weitere am Übergang zum Rathausplatz an der Brücke zu den Harburg-Arcaden und die dritte steht vor dem ehemaligen Karstadt-Haus.

„Dieser Bereich wird im Zeitraum 31.12. 2024, 18 Uhr, bis 01.01.2025, 06 Uhr, mit Videotechnik überwacht“, heißt es auf Hinweistafeln, die von der Polizei an den Masten angebracht wurden.

Nachdem sich der Harburger Ring in den vergangenen Jahren zu Silvester und Halloween zur Hochburg der Krawall-Macher entwickelt hatte, blieb es beim vorigen Jahreswechsel und auch zu Halloween aufgrund starker Polizei-Präsenz und Videoüberwachung relativ ruhig.