Drei Verletzte: Frontalzusammenstoß auf der Ortsumgehung Finkenwerder

Finkenwerder - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße An der alten Süderelbe sind am Montagnachmittag drei Männer verletzt worden. Der Fahrer eines Opels war aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sein Wagen frontal mit einem entgegen kommenden Kleintransporter zusammen. Der Fahrer im Opel wurde schwerer, sein Beifahrer und ein Insasse des Transporters leichter verletzt.

Der Unfalldienst der Polizei ermittelt. Die Umgehungsstraße musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. zv