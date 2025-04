Featured

Drogen? 18-Jährige lag tot in Wohnung an der Eißendorfer Straße

Harburg - Der Tod einer 18-Jährigen beschäftigt die Kripo. Die junge Frau war in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung an der Eißendorfer Straße entdeckt. Ein Bekannter (23), der Mieter der Wohnung ist, hatte den Rettungsdienst alarmiert, als er merkte, dass die 18-Jährige nicht mehr ansprechbar war.

Die junge Frau kam bereits unter Reanimationsbedingungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde ihr Tod festgestellt. Die Polizei hat Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum durch das Pärchen. Was genaue Todesursache war, stand zunächst nicht fest. Die Kripo hat eine Obduktion angeordnet, durch die die genaue Todesursache geklärt werden soll. zv