Einbruch in SB-Bank: Täter erbeuten Geldkassetten – Polizei sucht Zeugen

Wilstorf - In der Nacht zu Sonntag haben sich noch Unbekannte Zugang zu dem Geschäftsobjekt an der Winsener Straße, Ecke Tivoliweg in Wilstorf verschafft und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter – oder der Täter – schlugen nach Erkenntnis der Kripo zwischen 1.30 und 3.30 Uhr eine Scheibe des Teppichgeschäfts ein und verschafften sich so Zutritt zu diesem und der angrenzenden SB-Filiale der Hamburger Volksbank.

Dort brachen sie einen Geldautomaten auf und entnahmen Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute in nicht näher bekannte Richtung. Das Harburger Einbruchsdezernat (LKA 182) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Einbrechern geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.