Featured

Einbruchserie im Landkreis geht weiter: Zehn Taten am Wochenende

Landkreis – Im Landkreis Harburg reißt die Serie von Wohnungseinbrüchen nicht ab. Nachdem es wie berichtet am Donnerstag sechs Wohnungseinbrüche an einem Tag gegeben hat, waren es an diesem Wochenende zehn Einbrüche, die von der Polizei registriert wurden.

In Tostedt, in der Straße Am Kaben, versuchten die Täter in der Zeit vom 25. bis 29. November, 23.15 Uhr, durch Hebeln an einem Fenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

In Buchholz, im Steinbecker Mühlenweg, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit vom 27. November, 6 Uhr bis 29. November, 16 Uhr, mit einer vorgefundenen Leiter auf das Dach eines Einfamilienhauses. Hier hebelten sie ein Dachfenster auf, gelangten in das Haus und durchsuchten mehrere Räume.

In Eckel kam es zu drei Wohnhauseinbrüchen: In der Straße In der Ohe hebelten die Täter am Freitag, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 23 Uhr, das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Haus.

In der Straße Haidkoppel hebelten Unbekannte am Sonnabend in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr an der Terrassentür einer Doppelhaushälfte. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, so dass die Täter nicht ins Haus gelangen konnten und unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.

Bei den unmittelbaren Nachbarn hatten die Täter mehr Erfolg. Hier gelangten sie im gleichen Tatzeitraum durch eine Terrassentür in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

In Hörsten, in der Deichstraße, gelangten bislang unbekannten Täter am Freitag, in der Zeit von 07.35 Uhr bis 12.10 Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, wurden Täter beim Aufhebeln einer Terrassentür in Asendorf, in der Straße Waterfuhr, durch einen Anwohner bemerkt. Daraufhin flüchteten sie vom Tatort. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

In Jesteburg, in der Kamerunstraße, zerstörten unbekannte Täter in der Zeit vom 29. November, 16.40 Uhr bis 30. November, 15.15 Uhr, die Scheibe eines Fensters. Anschließend betraten sie das Einfamilienhaus. Was sie erbeuteten, steht bislang nicht fest.

Am Sonnabend in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.40 Uhr versuchten Unbekannte in Maschen in der Straße Am alten Sportplatz durch Aufhebeln der Terrassentür und Einschlagen der Terrassentürscheibe in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch schlug fehl, so dass die Täter den Tatort ohne Diebesgut wieder verlassen mussten.

Ein paar Häuser weiter, in der gleichen Straße, hatten die Täter mehr Erfolg. Hier gelangten sie zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr, durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Ob sie hier Diebesgut erlangt haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei nimmt Hinweise im Zusammenhang mit den Taten unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. Bei aktuellen Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sollte unverzüglich der Notruf 110 gewählt werden. Nur so lassen sich durch zeitnahe Kontrollmaßnahmen der Polizei mutmaßliche Täter identifizieren und möglicherweise unmittelbar bevorstehende Taten verhindern.