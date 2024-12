Featured

Einbruchsserie reißt nicht ab: Fünf weitere Wohnungs-Einbrüche im Landkreis

Landkreis – Die Serie der Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg reißt nicht ab. Wie berichtet schlugen die Täter bereits Anfang der Woche mehrfach in Jesteburg zu.

Am Mittwoch folgten im nördlichen Stadtgebiet von Buchholz am Mittwoch drei weitere Wohnungseinbrüche am helllichten Tag. Auch in Jesteburg waren Mittwoch Diebe unterwegs.

Am Donnerstag kamen zwei weitere Taten zur Anzeige bei der Polizei: In der Dorfstraße in Eckel kam es zu einem weiteren Wohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 23.30 Uhr versuchten Diebe zunächst, eine Terrassentür im Erdgeschoss aufzubrechen. Als das misslang, kletterten sie auf den Balkon im Obergeschoss und brachen die dortige Balkontür auf. Sie durchsuchten das Haus. Ob sie auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Ebenfalls am Donnerstag sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Falkenweg in Buchholz/Holm-Seppensen eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf und kletterten ins Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Schadenshöhe ist auch hier noch unbekannt.

Zeugen hatten unweit des Tatortes zwei Männer beobachtet, die durch einen anderen Garten schlichen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen in dem Wohngebiet, konnte die Verdächtigen aber nicht mehr feststellen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.