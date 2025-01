Featured

Eisplatte durchschlägt Front-Scheibe: Fahrerin bleibt unverletzt

Winsen – Großes Glück hat eine 65-jährige Autofahrerin am Wochenende auf der A39 bei Winsen gehabt: Die Frau aus dem Landkreis Lüneburg fuhr am Sonnabend gegen 11 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hamburg hinter einem polnischen Lkw.

Während der Fahrt löste sich auf dem Planenverdeck des Lkw eine festgefrorene Eisplatte und fiel auf die Windschutzscheibe des nachfolgenden Pkw. Die Frontscheibe wurde hierbei so stark beschädigt, dass es dem Zufall zu verdanken war, dass die Frau unverletzt aus ihrem Fahrzeug aussteigen konnte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den 44-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.