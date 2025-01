Featured

Entlaufene Rinderherde: Polizisten in Winsen werden zu Cowboys

Winsen – Eine entlaufene Rinderherde hat am Sonnabend für leichtes Verkehrschaos in Winsen gesorgt: Denn neben den gewöhnlichen Verkehrsteilnehmern haben sich am Morgen im Bereich des Altstadtrings eine Herde Rinder von ihrer Weide auf den Weg in die Stadt gemacht.

Nach Information der Polizei hielten sie sich zum Teil an die Verkehrsvorschriften und nutzen neben der Fahrbahn auch den Gehweg. Nach einem Ausflug über den Aldi-Parkplatz konnte die Herde anschließend wieder mit Hilfe der alarmierten Polizei auf ihre Weide geführt werden.

Zu Schaden gekommen ist niemand, die Straßen in Winsen mussten kurzzeitig gesperrt werden.