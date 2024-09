Featured

Erneut Müllcontainer angezündet: Polizei prüft Zusammenhang mit Brandserie

Harburg - Zu zwei Kleinbränden rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Harburg aus. Gegen 23 Uhr brannte ein Müllbehälter im Bereich der Technischen Universität. Etwa 15 Minuten später stand ein Müllcontainer an der Kerschensteinerstraße in Flammen. Die Feuerwehr löschte. In beiden Fällen geht die Kripo von Brandstiftung aus.

Die Polizei prüft, ob die beiden Taten Zusammenhang mit einer Brandserie stehen, die im August begonnen hatte. Seitdem waren immer wieder Müllcontainer, abgemeldete, am Straßenrand abgestellte Autos oder auch alte Bauwagen angesteckt worden. Die TU hatte es schon Mitte August getroffen. In dem Fall war ein Müllcontainer hinter der Mensa angezündet worden. Das Feuer hatte größeren Schaden verursacht. zv