Erneut musste die Polizei bei Schlägerei im Phoenix-Viertel eingreifen

Harburg - Mal wieder das Phoenix-Viertel. Polizisten wurden am Dienstagabend in die Wilstorfer Straße gerufen. Dort hatte es in einem Barber-Shop eine Schlägerei gegeben.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Angreifer bereits geflüchtet. Zurückgeblieben waren drei Männer, darunter der Besitzer des Ladens. Zwei von ihnen mussten medizinisch behandelt werden. Einer der Männer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er hatte Blessuren und einen abgebrochenen Zahn.

Weswegen es zur Schlägerei kam, konnte zunächst nicht geklärt werden. Beamte stellten Videomaterial einer Überwachungskamera sicher. Jetzt wird ermittelt.

An dem Einsatz waren sechs Peterwagenbesatzungen beteiligt. zv