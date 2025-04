Featured

Erneut Verkehrsunfall auf der A1 mit anschließender Vollsperrung

Groß Moor - Wieder ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A 1. Diesmal in Höhe Kleinmoordamm. Erst lenkte ein Fahrer (31) seinen Sattelschlepper in Fahrtrichtung Süden in die Leitplanke. Kaum war die Unfallstelle geräumt, gab es einen Unfall in Fahrtrichtung Norden.

Dort hatte ein Kipplaster gebremst, um nicht in ein Stauende zu fahren. Ein Autofahrer hielt rechtzeitig an. Ein anderer Autofahrer reagierten zu spät und fuhr auf den Wagen auf, der auf den Kipplaster geschoben wurde. In der Folge wurden noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Bei beiden Unfällen wurden fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Allerdings musste die A 1 in Richtung Hamburg zunächst voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau. Gegen Mittag konnte zumindest ein Fahrstreifen Richtzung Norden freigegeben werden. zv

.