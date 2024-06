Featured

Es saß auf Schoß des Fahrers: Kleinkind bei Autobahnfahrt am Steuer eines Autos

Maschen - "Hier sitzt ein Kleinkind am Steuer", meldeten Autofahrer über Notruf der Polizei. Beamte einen Funkstreifenwagens konnte das Fahrzeug mit dem Kind Auf der A7 im Bereich Maschener Kreuz. Tatsächlich war in dem Fahrzeug ein einjähriger Junge. Er soll, so die Zeugenaussage, bei dem Fahrer (20) auf dem Schoß gesessen und das Lenkrad in den kleinen Händchen gehabt haben.

Gegen den Fahrer, der aus dem Ort Herford in Nordrhein-Westfalen stammt, wurden ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil der Einjährige nur in einem Kindersitz hätte im Auto mitfahren dürfen.

2022 hatte eine Umfrage von Leasingmarkt.de ergeben, dass etwa jeder zehnte Autofahrer mal ein Kind oder Jugendlichen ans Steuer seines Autos gelassen hatte. Die Masse, sieben Prozent alle Autofahrer, taten das auf einem Privatgrundstück. Vier Prozent machten das auf einem großen Parkplatz.

Zwei Prozent der Autofahrer ließen einen Minderjährigen im öffentlichen Verkehr, meist auf Nebenstraßen, ans Lenkrad. 0,6 Prozent machten das, wie in dem Fall jetzt, auf Autobahnen. Dass ein erst ein Jahre altes Kind seine Hände am Lenkrad hat, dürfte noch seltener Vorkommen. zv