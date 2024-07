Featured

Fahrt durch Phoenix-Viertel endet für 35 Jahre alten Mann hinter Gittern

Harburg - Diese Fahrt endete für einen Autofahrer hinter Gittern. In der Reinholdstraße im Phoenix-Viertel haben Polizisten ein Fahrzeug gestoppt, das ihnen in der Einbahnstraße in Schlangenlinien entgegen kam. Am Steuer: ein 35 Jahre alter serbe. Er war betrunken, pustete knapp 2,5 Promille. Einen Führerschein besaß der Fahrer nicht. Das Auto war nicht versichert. Zudem besteht der Verdacht, dass sich der Mann illegal in Deutschland aufhält.

Der 35-Jährige kam mit zur Wache. Die Staatsanwaltschaft setzte die Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens gegen den Mann auf 8.000 Euro fest. Die konnte der 35-Jährige nicht zahlen. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. zv