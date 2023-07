Falsche Notrufe überfluten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Winsen

Landkreis - Die Einsatzleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Winsen wird aktuell mit falschen Notrufen überschüttet. Der Grund ist vermutlich ein Fehler in der aktuellen Version des Betriebssystems Android 13, das auf vielen Smartphones läuft: Das Telefon wählt bei Erschütterungen oder bestimmten Bewegungen sozusagen aus der Hosentasche heraus automatisch den Notruf 112.

Aktuell verbirgt sich hinter fast ein Drittel der Notrufe, den die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landkreises Harburg erhält, kein Notfall. Der Grund ist vermutlich ein Fehler in der aktuellen Version des Betriebssystems Android 13, das auf vielen Smartphones läuft.

So wird das Handy bei Erschütterungen beim Joggen oder Fahrradfahren ungewollt aktiv. „Aktuell ist zeitweise fast jeder dritte Anruf ein sogenannter Hosentaschen-Anruf“, so Kai-Martin Pöllmann, Leiter der Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz, zu der auch die Rettungsleitstelle gehört. „Natürlich haben wir auch vor dem Release des Android-Betriebssystem-Updates Fehlanrufe registriert. Sie haben sich in den vergangenen Wochen aber schätzungsweise mehr als verdreifacht.“

Für Abhilfe kann ein Update sorgen. „Inzwischen gibt es sowohl für Google- als auch für Samsung-Handys, die in Deutschland die Mehrzahl der Android-Systeme ausmachen, ein Update, das das Problem beheben soll“, sagt Oliver Lange, Leiter der Rettungsleitstelle, über die im Jahr rund 39.000 medizinische Notfälle, Unfälle oder Feuerwehreinsätze abgewickelt werden. wg