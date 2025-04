Featured

Feuer-Horror im Horror-Theater Miskatonic an der Buxtehuder Straße

Harburg - Feuer im Horror-Theater Miskatonic an der Buxtehuder Straße. Gegen 12:20 Uhr brach dort am Sonntag ein Feuer aus. Mehrere Löschzüge und die Freiwillige Feuerwehr rückten an. In der Spitze waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits durchgezündet. Große Teile des Theaters standen in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf die darüber liegenden Etagen des viergeschossigen Altbaus konnte verhindert werden.

Trotzdem erlitten vier Bewohner, darunter ein Kind, der darüber liegenden Wohnungen eine Rauchvergiftung. Polizisten und Feuerwehrleute holtn sie aus dem Haus. Die Geretteten kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Auch eine Katze wurde gerettet.

Für die Zeit der Löscharbeiten wurde das Gebäude evakuiert. Die Bewohner kamen in einem an die Einsatzstelle gerufenen HVV-Bus unter.

Das Theater hatte erst im September in den Räumen des ehemaligen Komm du eröffnet, dass im Januar vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hatte. Das Miskatonic ging aus dem antikyno hervor, das in der Neuen Straße seine Räume hatte.

Das Horror-Theater dürfte ein Totalschaden sein. Was das Feuer auslöste, ist unklar. Laut Feuerwehr dürfte der Brand im Bereich der Bühne ausgebrochen sein. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war es geschlossen. Experten des Landeskriminalamtes werden die Ermittlungen übernehmen. zv

