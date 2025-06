Featured

Feuer im Erdgeschoss: Hochhaus am Soltauer Ring evakuiert

Wilstorf - Feuer in einem Hochhaus am Soltauer Ring. Am Montagabend brannte im Erdlgeschoss Unrat. Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Allerdings zog Rauch durch das Treppenhaus. Viele der rund 200 dort gemeldeten Bewohner rissen in Panik die Wohnungstüren auf.

Feuerwehrleute holten die Menschen aus dem Haus. Die Evakuierung dauerte knapp zwei Stunden. Dann waren alle Wohnungen überprüft.

Laut Feuerwehr gab es 15 Verletzte, die eine Rauchvergiftung erlitten hatten. Eine Person kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.