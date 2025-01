Featured

Feuer in Futtersilo im Harburger Hafen beschäftigte die Feuerwehr

Heimfeld - Feuer an der Konsul-Ritter-Straße im Harburger Hafen. Dort kam es am späten Donnerstagabend zu einem Feuer in einem Silo für Futtermittel. Es brannte im Bereich der Förderanlage.

Für die Feuerwehr war es ein schwieriger Einsatz. Die Brandstelle selbst war schwer zu erreichen. Erst nachdem die Außenwand mit einem Plasmaschneider geöffnet wurde, konnte erfolgreich gelöscht werden.

Das Feuer war mit einer starken Rauchentwicklung verbunden. So wurden Anlieger der angrenzenden Stadtteile über die Warn-App Nina aufgefordert Türen und Fenster zu ihren Wohnungen geschlossen zu halten. Dabei ging es mehr um die Geruchsbelästigung. Eine Gefahr, so hieß es von den Sicherheitsbehörden, habe nicht bestanden.

Am Brandort waren rund 100 Feuerwehrleute eingesetzt. Auch zwei Löschboote lagen zur Wasserversorgung bereit. Das größte Teleskopmastfahrzeug der Feuerwehr war im Einsatz. zv