Featured

Feuer in Lagerraum der Schule Maretstraße: Hausmeister reagiert geistesgegenwärtig

Harburg - Geistesgegenwärtig hat der Hausmeister der Schule Maretstraße reagiert und so vermutlich die Schule und das dort integrierte Bürgerzentrum vor größerem Schaden bewahrt. Dort war am Dienstagmorgen in einem großen Müllcontainer, der im Untergeschoss stand, Feuer ausgebrochen.

Der Hausmeister zog den großen Plastikbehälter ins Freie. Dort löschte die Feuerwehr. Eine Holzbank, die vor der schule stand, wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Das Schulgebäude selbst war zwischenzeitlich evakuiert worden, weil durch den brennenden Müllcontainer die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Nach etwa einer halben Stunde konnten sie zurück in ihre Klassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte fahrlässige Brandstiftung Ursache des Feuers sein. Zwei Schüler sollen in dem Lagerraum geraucht und die wohl noch glimmenden "Kippen" in den Container geworfen haben. zv