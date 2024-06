Featured

Feuerserie in Ehestorf: Schon wieder wurde in der Nacht ein Auto angezündet

Ehestorf - Feuer in der Straße Hohlredder. In der Nacht zum Donnerstag stand dort ein Mercedes in Flammen. Anwohner riefen die Feuerwehr. Ein neben dem brennenden Fahrzeug stehendes Auto konnte entfernt werden, bevor es durch Hitze und Flammen bschädigt wurde.

Die Feuerwehr löschte den Mercedes, der im Bereich des Motors gebrannt hatte. Der Schaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung aus. Die Tat, das schließt die Polizei nicht aus, geht auf das Konto eines Serienbrandstifters. Eine Wochen zuvor war in der Straße Am Blöcken ein dort geparkter Wagen ausgebrannt und ein zweites Auto beschädigt wurden. Die Woche davor war es ein Fahrzeug in der Straße Unter den Eichen, das angesteckt wurde.

Die Polizei hat bislang keine Hinweise zu dem Täter. Deshalb bittet sie die Anwohner wachsam zu sein und gerade in der Nachtzeit verdächtige Personen- oder Fahrzeuge möglichst schnell über den Notruf 110 zu melden. zv