Feuerwehr löscht Küchenbrand in der Wilstorfer Straße

Harburg - Feuer in den Wilstorfer Straße. Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Richtung Phoenix-Viertel aus. Dort war im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Schnell hatten die Flammen das gesamte Inventar erfasst.

Die Mieter der Wohnung hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits unverletzt in Sicherheit bringen können.

Für die Löscharbeiten musste die Wilstorfer Straße gesperrt werden. Auch der Busverkehr war betroffen.