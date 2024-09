Featured

Feuerwehreinsatz wegen Fahrzeugbrand in Maschen: BMW ging in Flammen auf

Maschen - Zu einem Fahrzeugbrand in der Straße Unner de Bult sind am Freitag Einsatzkräfte der Wehr Maschen alarmiert worden. Als sie mit ihren Löschfahrzeugen eintrafen, brannte ein auf dem Seitenstreifen stehender BMW X5 lichterloh. Der Fahrer hatte sich bereits in Sicherheit gebracht.

Der Fahrzeugbrand wurde abgelöscht. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Vermutlich hatte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Die Polizei ermittelt. zv