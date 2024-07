Featured

Fingerabdrücke an Tatorten in Harburg und Wilstorf: Polizei verhaftet Serieneinbrecher

Harburg - Fahnder der Kripo haben an der Hohen Straße einen 26 Jahre alten Mann verhaftet, dem mindestens elf Einbrüche zugerechnet werden. Alle Tatort, neun Wohnungen und zwei Geschäfte, liegen in der Umgebung seiner Wohnung in den Stadtteilen Harburg und Wilstorf.

Der Ghanaer war, so die Erkenntnisse der Ermittler, immer in den frühen Morgenstunden vor allem in Wohnungen eingedrungen, bei denen ein Fenster auf "kipp" stand. Dass teilweise die Bewohner in ihren Betten schliefen, störte ihn nicht. Abgesehen hatte es der Mann vor allem auf Handys und Laptops.

Experten der Kriminaltechnik konnten bei der Spurensicherung an zwei Tatorten Fingerabdrücke sichern. Die waren bereits in einer Datenbank gespeichert. So wurde der Mann identifiziert.

Der 26-Jährige, der sich zudem illegal in Deutshland aufhält, sitzt jetzt im Untersuchungsgefängnis. Die Kripo will jetzt ermitteln, wer die Abnehmer der Beute sind und ob der Mann für weitere Einbrüche als Täter in Frage kommt. zv