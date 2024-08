Featured

Gleich zwei alte Fliegerbomben in Hamburgs Süden an einem Tag entdeckt

Waltershof - Gleich zwei Fliegerbomben sind am Mittwoch im Süden Hamburgs entdeckt worden. In beiden Fällen handelte es sich um 500 Pfund schwere britische Sprengbomben mit Aufschlagzünder.

Am Mittag musste die A7 wegen der Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ab 12 Uhr vor dem Elbtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes konnte danach problemlos den Heckaufschlagzünder aus dem 500 Pfund schweren Blindgänger entfernen. Die Bombe war am am Morgen bei Sucharbeiten auf dem Terminalgelände am Waltershofer Damm entdeckt worden.

Am Nachmittag gegen 15:30 Uhr heulten in Heimfeld die Sirenen. Auf dem Gelände der Raffinerie Holborn war ebenfalls bei Sucharbeiten eine britische 500 Pfund schwere Fliegerbombe mit Aufschlagzünder entdeckt worden. Die Sirenen waren als Räumungsalarm für das weitläufige Firmengelände eingeschaltet worden.

Bei der Holborn waren in den vergangenen Monaten zahlreiche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Größere Probleme, auch für den Verkehr, hatte es dabei nicht gegeben. zv