Frau im Bahnhof Harburg unsittlich begrabscht und dann geschlagen

Harburg - Erst wurde eine 38-Jährige begrabscht. Als sie sich das verbat, bekam sie einen Faustschlag ins Gesicht. Ereignet hat sich die Tat im Bahnhof Harburg am Sonnabend.

Die Frau war mit dem metronom gekommen. Beim Aussteigen hatte ihr ein Mann, sod die Erkenntnisse der Polizei, an das Gesäß und in den Schritt gefasst. Als sie ihn abwies, kam es zu dem Schlag. Zeugen alarmierten die Bundespolizei. Beamte konnten den Mann noch auf dem Bahnsteig stellen. Laut Bundespolizei gab er die Tat zu. Es handelt sich um einen 42-Jährigen aus Mali, der als Asylbewerber in Deutschland lebt. Er ist bereits polizeilich bekannt.

Nach der Feststellung der Personalien musste der 42-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt werden. zv