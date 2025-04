Featured

Frontal gegen Baum: 81-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Wistedt - Im Landkreis Harburg hat es erneut einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben: Wie berichtet kam am Sonntag eine 23-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall in Winsen ums leben. Nun gab es auf der L142, zwischen Wistedt und Sittensen, am Montag zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch starb.

Gegen 22.15 Uhr war ein 81-jähriger Mann mit seinem Citroën auf der Sittenser Straße in Richtung Sittensen unterwegs. Der Mann kam auf der geraden Tempo-100-Strecke aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte der Wagen frontal gegen einen massiven Straßenbaum. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls nahezu komplett zerstört, der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert.

Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 81-Jährigen feststellen.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es nicht. Die Landesstraße war rund drei Stunden voll gesperrt.