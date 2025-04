Featured

Frontalzusammenstoß auf der K13: Drei Personen bei Dibbersen schwer verletzt

Buchholz - Auf der K13, zwischen Vaensen und Dibbersen, kam es Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden die beiden Fahrer und ein zwölfjähriges Mädchen schwer verletzt.

Die Kreisstraße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten insgesamt vier Stunden voll gesperrt.

Gegen kurz vor 9 Uhr geriet ein 61-jähriger Mann aus noch unklarer Ursache in Fahrtrichtung Dibbersen mit seinem Toyota Yaris in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem VW-Transporter eines 34-Jährigen, der in Richtung Vaensen unterwegs war. Anschließend schleuderte der Toyota zum Fahrbahnrand und blieb auf der Schutzplanke hängen.

Die beiden Beteiligten sowie ein zwölfjähriges Mädchen, das mit ihm Toyota saß, wurden schwer verletzt. Das Mädchen musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Verletzen kamen mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser.

Gegen 13 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.