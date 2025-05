Featured

Fußballfans feiern Aufstieg im Auto: Zu viele Mitfahrer und Alkohol am Steuer

Buchholz – Diese Fußballfans haben es Sonnabend mit ihrer Aufstiegsfeier leicht übertrieben: Gegen 22.45 Uhr fiel Beamten ein Auto in der Straße Nordring in Buchholz auf, aus welchem während der Fahrt durch mehrere Insassen Fahnen aus dem Fenster geschwenkt wurden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die insgesamt sieben Fahrzeuginsassen den Aufstieg eines Fußballvereins während der Fahrt feierten. Der Pkw war nur für fünf Personen zugelassen und zwei der Mitfahrer waren Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren, welche nicht angeschnallt waren.

Des Weiteren wurde bei dem 43-Jähigren Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung von 0,54 Promille festgestellt. Dem 43-Jährigen wurde neben der Trunkenheitsfahrt auch noch die fehlende Sicherung der Kinder als Ordnungswidrigkeit vorgeworfen.

Kurze Zeit später gab es die zweite Trunkenheitsfahrt in Buchholz: Gegen 23.20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz in der Harburger Straße in Buchholz einen Pkw, nachdem dieser zuvor mit Schlangenlinien durch das Stadtgebiet Buchholz gefahren war.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 1,72 Promille beim Fahrzeugführer fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.