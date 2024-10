Featured

"Getunter" E-Scooter rast in VW Golf: Rollerfahrer schwer verletzt

Hausbruch - Mit einem offensichtlich "getunten" E-Scooter ist ein 28 Jahre alter Mann am Freitag an der Cuxhavener Straße gegen einen VW Golf gerast. Der Fahrer des Autos war von der Cuxe in eine Grundstückseinfahrt abgebogen.

Der Roller-Fahrer, so Zeugen, durchschlug mit dem Kopf die hintere Seitenscheibe des VW. Dabei zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen zu. Unter Notarztbegleitung kam der Mann ins Krankenhaus.

Bei dem Roller handelt es sich um ein Modell, dass deutlich schneller, als die für den Straßenverkehr zugelassenen Elektroroller ist. Dieser Roller erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 65 Stundenkilometern.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. zv