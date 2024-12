Featured

Grill mit glühenden Kohlen ins Haus geholt: Fünf Bewohner im Krankenhaus

Hittfeld - Unfassbar. Nach einem Grillabend holten Bewohner eines Gebäudes in der Straße Am Redder den Grill mit den noch glühenden Kohlen ins Haus. Kurz darauf rückte der Rettungsdienst an. Ein Bewohner war zusammengebrochen.

Gegen 22 Uhr waren am Montagabend Feuerwehr und Rettungswagen in die Straße Am Redder gerufen worden. Als die Einsatzkräfte das Gebäude betraten, lösten ihre Kohlenmonoxidwarngeräte aus. Sofort wurde das Gebäude evakuiert. Sechs Bewohner, darunter zwei Kinder, wurden ins Freie gebracht. "Wie sich herausstellte, hatte die Familie am Abend auf der Terrasse gegrillt und anschließend die Grillschale mit noch glühender Kohle mit ins Haus genommen, um Getränke aufzuwärmen", heißt es von der Polizei.

Fünf der Bewohner, darunter die beiden Kinder, klagten über Übelkeit und Schwindel. Sie kamen in Rettungswagen vorsorglich zur weiteren Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Ein Bewohner, der sich im ersten Stock aufgehalten hatte, blieb unverletzt.

Die Feuerwehr belüftete das Haus bis die Werte wieder normal waren.

Kohlenmonoxid ist in hoher Konzentration gefährlich und tückisch. Es ist farb-, geruch- und geschmacklos. Eine Kohlenmonoxidvergiftung löst Kopfschmerzen sowie Bewusstlosigkeit aus und kann im weiteren Verlauf sogar zum Tod führen. zv