Featured

Harburg: 27-Jähriger demoliert Panzerglasscheibe an der Polizeiwache

Harburg - Was einen 27-Jährigen dazu brachte, mit der Stange eines Verkehrsschildes auf ein Fenster im Erdgeschoss der Polizeiwache 46 an der Lauterbachstraße einzudreschen, ist unklar. Sicher scheint. der Mann beging die Sachbeschädigung am Freitagmittag. Denn Polizisten nahmen ihn noch vor Ort fest. Das Fenster war stark demoliert aber nicht durchbrochen.

Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass der Mann nicht klar bei Verstand sowie gefährlich ist und holten einen Amtsarzt. Doch der sah keinen Grund den 27-Jährigen in die Psychiatrie einzuweisen. Er kam wieder auf freien Fuß.

Gegen den 27-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Neben dem Strafverfahren kommt auch eine Rechnung für die kaputte Scheibe auf ihn zu. Die dürfte hoch ausfallen. Die Scheiben an Polizeiwachen bestehen aus speziellem Sicherheitsglas, das beschusshemmend ist. zv