Harburg: Eine Tote bei Wohnungsbrand in der Bremer Straße

Harburg - Bei einem Feuer in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße ist in der Nacht zum Montag eine Frau ums Leben gekommen. Der Brand war eine halbe Stunde nach Mitternacht in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen.

Bereits auf der Anfahrt erhöhte die Einsatzzentrale der Feuerwehr auf 2. Alarm. Neben den beiden Zügen Harburg und Süderelbe der Berufsfeuerwehr rückten auch die Wehren Sinstorf und Rönneburg an.

Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Brandwohnung. Einsatzkräfte löschten von innen und über eine Drehleiter. Alle Bewohner der anderen Wohnungen konnten das Haus verlassen. Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, wurden vor Ort untersucht. Sie waren mit dem Schrecken davon gekommen.

In der Brandwohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine verbrannte Leiche. Es dürfte sich um die 79 Jahre alte Mieterin der Wohnung handeln.

Brandermittler des Landeskriminalamtes haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache konnte am Morgen noch nichts gesagt werden. Die betroffene Wohnung ist durch das Feuer, die darunter liegende Wohnung durch das Löschwasser unbewohnbar. Eine Kita im Erdgeschoss blieb, so hieß es zunächst, von Schäden verschont. zv