Harburg-Info in der Hölertwiete: Blitzeinbruch um Mitternacht

Harburg - Blitzeinbruch in der Hölertwiete. Kurz vor Mitternacht hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er einen dunkel gekleideten Mann vor der Harburg-Info, dem Sitz von Harburg Marketing, der eine Geldkassette in der Hand hatte. Mit der Beute flüchtete er in Richtung Marktplatz.

Polizisten stellten einen Gullydeckel sicher, mit dem der Täter die gläserne Eingangstür eingeschlagen hatte. Den vorderen Bereich, in dem regionale, vor allem künstlerische Produkte, wie Bilder von Harburgs Stadtmaler Ralf Schwinge, aber auch Harburg-Kaffee, Honig aus den Harburger Bergen oder Taschen und Poster, angeboten werden, war von dem Einbrecher verwüstet worden.

In der von dem Täter mitgenommenen Geldkassette soll ein kleinerer, dreistelliger Betrag gewesen sein. Wie hoch die Sachschäden sind, stand zunächst nicht fest. zv