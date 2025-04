Featured

Hausbruch: Psychisch gestörte Frau ersticht die eigene Großmutter

Hausbruch - Polizisten haben am Donnerstagmorgen am Twistering die Leiche einer Frau in einer Wohnung entdeckt. Zuvor hatten Beamte gegen 8 Uhr eine offenbar geisteskranke Frau (39) am Neuwiedenthaler Teich in Gewahrsam genommen. sie sollte in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden.

Vorher durchsuchten Polizisten die Wohnung der 39-Jährigen. Dabei stießen die Beamten auf die Tote. Vermutlich handelt es sich um die Großmutter der 39-Jährigen. Die Tote wies mehrere Stichverletzungen auf. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Beamte suchten auch die Umgebung der Wohnung auf der Suche nach der Tatwaffe ab.

Die 39-Jährige, bei der es sich um eine Deutsche handelt, kam ins Untersuchungsgefängnis. Ein Richter muss entscheiden, ob gegen die Frau ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbeschluss in der geschlossenen Psychiatrie erlassen wird. zv