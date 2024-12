Featured

Heiligabend gegen Baum, Mast, Auto: Betrunkener verursacht schweren Unfall

Harburg - Ein angetrunkener Autofahrer ist am Heiligabend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 55-Jährige hatte in der Hohen Straße Ecke Marmstorfer Weg die Kontrolle über seine Mercedes-Limousine verloren. Der Wagen touchierte den Bordstein, geriet ins Schleudern, raste über eine Verkehrsinsel, dann gegen einen Baum, anschließend gegen einen Laternenmast, der umkippte und gegen ein Haus prallte und die Dämmung beschädigte, um anschließend noch in das Heck eines G-Klasse Mercedes zu rasen, dessen Fahrer an einer roten Ampel gehalten hatte. Danach kam die Limousine vor einem Haus zum Stehen.

Der Unfallfahrer und seine Beifahrerin (46) kamen ins Krankenhaus. Beide wurden trotz des Unfallhergangs nur leicht verletzt und konnten später wieder aus der Klinik entlassen werden. Den Führerschein des 55-Jährigen stellte die Polizei sicher. zv