Heimfeld: Löste technischer Defekt einen Wohnungsbrand aus?

Heimfeld - Feuer in der Heimfelder Straße. Am Sonntagnachmittag brach in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses Feuer aus. Als die von Anwohnern alarmierte Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus einem Fenster. Dunkler Rauch stieg auf.

Die Bewohner hatten sich bereits unverletzt in Sicherheit gebracht. Der Brand konnte innerhalb von 30 Minuten gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten könnte das Feuer in einer Mehrfachsteckdose entstanden sein. zv