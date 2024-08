Featured

Heimfeld: Leck an Kesselwagen sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr

Heimfeld - Ein Leck an einem Kesselwagen auf den Gleisanlage in Höhe der Holborn-Raffinerie hat am Donnerstag für die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Harburg und Stadt gesorgt. Betroffen war auch die S-Bahn.

Das Leck war kurz nach 17 Uhr von Mitarbeitern der Raffinerie an einem mit einem Propan-Butan-Gemisch gefüllten Kesselwagen bemerkt worden. Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Einsatzkräfte lokalisierten das Leck im Bereich eines Ventils. Das konnte gegen 18:45 Uhr abgedichtet werden. Wenig später rollten wieder Züge und S-Bahnen.

Explosionsgefahr hatte laut Feuerwehr durch das Leck nicht bestanden. zv