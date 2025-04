Featured

Helfer von "Liebesschuften" muss sich vor Amtsgericht Harburg verantworten

Harburg - Am kommenden Freitag muss sich ein Helfer von "Liebesschuften" wegen Beihilfe zum Betrug vor dem Amtsgericht an der Buxtehuder Straße verantworten. Er hatte sein Konto für eingehende Zahlungen zur Verfügung gestellt, die geprellte Frauen überwiesen.

Die waren auf Täter hereingefallen, die den Frauen die große Liebe vergegaukelt hatten und sich unter anderem als der in Dubai praktizierender Arzt "Bernard Alberto" ausgegeben. Waren die Frauen dem Täter verfallen, logen die, dass sie in einer Notlage seien und dringend Geld, mal wegen einer ungerechtfertigten Festnahme oder einer dringend nötigen Herzoperation brauchten.

19 Frauen fielen auf die Masche, die bei der Polizei unter „Love Scamming“ oder auch „Romance Scamming“ bekannt ist, herein. 60.000 Euro landeten so auf dem Konto des Angeklagten. Das Geld leitete der Angeklagte an die eigentlichen Täter weiter, die bislang nicht ermittelt werden konnten. zv