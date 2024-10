Featured

Hundertschaft der Bereitschaftspolizei rollt wegen Demonstration in Harburg an

Harburg - Passanten in der Harburger Innenstadt sahen sich am Mittwochnachmittag mit einem größeren Polizeiaufgebot konfrontiert, dass Richtung Fußgängerzone rollte. Insgesamt war eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Der Grund ist eine pro-palästinensische Demonstration am Lüneburger Tor. Der Anmelder rechnet mit 100 Teilnehmern. zv