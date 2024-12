Featured

In Graben gerutscht: Feuerwehrleute retten die Stute "Donna"

Finkenwerder - Glückliche Rettung für die Stute "Donna". Das Pferd war am Montag in der Nähe vom Finkenwerder Landscheideweg in den Graben neben ihrer Weide gerutscht. Die Stute steckte im Morast fest und kam nicht mehr allein heraus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an.

Den Einsatzkräfte gelang es einen Schlauch unter dem Bauch des Pferdes durchzuziehen. Dann konnte "Donna" mit Hilfe eine Traktors aus dem Graben gezogen werden. Das zunächst völlig erschöpfte und unterkühlte Pferd kam wieder auf die Beine. dl