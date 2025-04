Featured

Keine Unwetter und Trockenperioden: Weniger Feuerwehreinsätze in Seevetal

Seevetal - Die Feuerwehren im Bereich Seevetal mussten im vergangenen Jahr zu weniger Einsätzen ausrücken, als noch 2023. Insgesamt arbeiteten die Feuerwehren dabei 420 Einsätze (2023: 527) ab, die sich in 245 technische Hilfeleistungen, 94 Brände und 81 Fehlalarme aufteilten. Bei allen Einsätzen retteten die Feuerwehren 26 Personen aus lebensbedrohlichen Lagen. Für eine Person kam dagegen jede Hilfe zu spät.



Den Rückgang der Einsatzzahlen führn Gemeindebrandmeister Rainer Wendt und sein Stellvertreter Andreas Brauel auch darauf zurück, dass es keine nennenswerten Unwetterereignisse gab, und auch fehlende lange Trockenphasen in den Sommermonaten, die viele Gras- und Waldbrände mit sich bringen, waren ein ausschlaggebender Grund.



Fordernd war der Jahreswechsel von 2023 auf 2024. Hier hielten mehrere, gleichzeitig laufende Großeinsätze nahezu alle Seevetaler Feuerwehren gleichzeitig in Atem. Ein gemeldeter Gebäudebrand in Hittfeld, der Brand eines Doppelcarports samt Auto in Waldesruh und ein Carport- und Dachstuhlbrand in Ramelsloh erforderten einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehren.



Einigermaßen stabil die Personalsituation bei den Feuerwehren der Gemeinde. 617 aktive Männer und Frauen engagierten sich zum Jahresende letzten Jahres in den Ortsfeuerwehren, das sind 17 weniger als im Vorjahr. Ein leichtes Plus verzeichnen die Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Gemeinde. 306 Jungen und Mädchen sind beiden Nachwuchsabteilungen der Feuerwehren dabei.



Verbessert wird die Ausrüstung mit Fahrzeugen, Die Feuerwehr Hittfeld konnte ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 2000 auf einem Unimog sowie einen neuen Jugendfeuerwehrbus in Dienst stellen. Neu ist auch der Multifunktionsanhänger für die Feuerwehr Moor. Auf diesem können mittels Rollcontainern verschiedene Einsatzmittel an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden.

Kurz bevor steht die Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeugs an die Feuerwehr Fleestedt. Ebenfalls noch in diesem Jahr soll ein Mittleres Löschfahrzeug MLF an die Feuerwehr Beckedorf/Metzendorf ausgeliefert werden, und ebenfalls in diesem Jahr bekommt die Feuerwehr Hittfeld ein neues Mehrzweckfahrzeug. Dazu soll ein neuer Kommandowagen für den Gemeindebrandmeister beschafft werden