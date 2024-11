Featured

Kleintransporter brennt bei Garlstorf auf der Autobahn

Garlstorf - Feuerwehreinsatz auf der A7. Während der Fahrt war in der Nacht zum Sonnabend im Bereich der Baustelle zwischen Garlstorf und Egestorf ein Kleintransporter in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug stoppen. Er und sein Beifahrer brachten sich unverletzt in Sicherheit.

Als Einsatzkräfte der Feuerwehr Garlstorf eintrafen, brannte der Transporter bereits lichterloh. Das Fahrzeug wurde gelöscht. Dabei kam auch Schaum zum Einsatz.

Die A7 war wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden bis 0:30 Uhr gesperrt. Ursache für das Feuer dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. zv