Kriminelle wollten Geldautomaten an der TU durch Sprengung knacken

Harburg - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht den Geldautomaten in der Technischen Universität zu sprengen. Gegen 2:30 Uhr hatte der Rauchmelder am dortigen Standort der Haspa ausgelöst. Es war der Geldautomat, der an der Oberfläche brannte. Die Feuerwehr löschte.

Nach Erkenntnissen der Polizei war in den Geldautomaten eine explosive Flüssigkeit geleitet und entzündet worden. Allerdings hatte die ganz offensichtlich nicht die Wirkung, die sich die Täter erhofft hatten. Der Geldautomat wurde nicht aufgesprengt. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Es ist nicht der erste Versuch den Geldautomaten an dem Standort durch eine Sprengung zu knacken. 2018 hatte es einen vergleichbaren Versuch gegeben. Auch damals brannte der Automat, ohne, dass die Täter an Geld kamen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht die Täter beobachtet oder andere verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung gemacht hatten. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 beim Landeskriminalamt melden.

