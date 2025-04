Featured

Kurioser Einsatz: Polizei zieht selbstgebauten Anhänger aus dem Verkehr

Rosengarten – Kurioser Einsatz für die Polizei im Rosengarten bei Harburg: Am Donnerstag zogen die Beamten einen selbstgebauten Anhänger aus dem Verkehr.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1 Uhr, fiel Beamten der Polizei Seevetal ein Fahrzeuggespann in der Hamburger Straße in Rosengarten auf, bei dem am Zugfahrzeug und am Anhänger dieselben Kennzeichen angebracht waren.

Bei der anschließenden Kontrolle offenbarten sich jedoch weitere Unstimmigkeiten. Der Anhänger war komplett selbstgebaut und daher in dieser Art nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Der 39-jährige Fahrer aus Walkendorf bei Rostock räumte ein, die Kennzeichen an dem Anhänger montiert zu haben. Da der Anhänger so nicht weiter im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden dürfte wurde er vor Ort gesichert abgestellt. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.