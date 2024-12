Featured

Landkreis Harburg: Auch über die Weihnachtstage wurde mehrfach eingebrochen

Landkreis - Auch über die Weihnachtsfeiertage gab es im Landkreis Harburg mehrere Einbrüche. Betroffen war der Bereich Jesteburg. In der Schützenstraße hebelten Einbrecher ein Fenster auf. So gelangten sie in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume, erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Am Koppelweg knackten Einbrecher an einem Wohnhaus die Terrassentür. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob und was erbeutet wurde, stand zunächst nicht fest.

Auch über die Terrassentür drangen Einbrecher in ein Haus an der Seevestraße ein. Die Räume wurden durchsucht. Auch hier stand zunächst nicht fest, ob die Täter Beute machten.

Die Ermittler vom Zentralen Kriminaldienst in Buchholz suchen Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Sie möchten sich unter Telefon 04181 2850 mnelden. zv