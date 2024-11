Featured

Landkreis Harburg: Elf Einbrüche an diesem Wochenende angezeigt

Landkreis - Die dunkle Jahreszeit wird im Landkreis Harburg von zahlreichen Einbrüchen begleitet. Allein an diesem Wochenende kam es zu elf bei der Polizei angezeigten Taten. In keinem Fall konnten der oder die Täter gefasst werden.

In Meckelfeld stiegen unbekannte Täter an der Rönneburger Straße in ein Einfamilienhaus ein. sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten Wertgegenstände.

In Maschen gab es gleich zwei Einbrüche in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Stuck. Zunächst drangen Einbrecher über die Terrassentür in eine Erdgeschoßwohnung ein. Von dort kamen sie ins Treppenhaus,, wo sie im ersten Stock eine zweite Wohnung aufbrachen. Bei einem weiteren Einbruch drangen die Täter in der Straße Bei den Hünengräbern in ein Einfamilienhaus ein. In allen Fällen machten die die Einbrecher Beute.

Im Bereich Elstorf stellten die Eigentümer am Wochenende einen Einbruch in ein Wochenendhaus fest. Die Täter hatten die Zeit genutzt , um mehrere Wertgegenstände wegzuschaffen.

Ein Spardose und Bargeld erbeuteten Einbrecher in Neu Wulmstorf bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Apfelgarten. Die Täter entkamen unerkannt.

Gleich vier Einbrüche gab es in Holm-Seppensen im Bereich Lohbergenweg. In allen Fällen machten die Täter Beute. Auch sie entkamen unerkannt.

In Dohren gelangten Einbrecher über ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus. auch hier wurden mehrere Wertgegenstände entwendet.