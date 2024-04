Lasterunfall auf A1 sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Gut Moor - Ein Lasterunfall hat am Montagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Das Fahrzeug war auf der A1 in Höhe der Siedenfelder Brücke nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke geprallt.

Feuerwehr und Polizei rückten zunächst mit einem größeren Aufgebot aus, da es hieß, dass der Fahrer eingeklemmt sei. Das bestätigte sich nicht. Der Mann war lediglich leicht verletzt worden.

Auf der A1 mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr zweispurig auf dem rechten Fahrstreifen und über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Trotzdem kam es zu einem sieben Kilometer langen Stau. zv